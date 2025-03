Brit Jack Draper boekt in Indian Wells de mooiste overwinning van zijn jonge carrière

Jack Draper heeft het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells gewonnen. De 23-jarige Brit klopte de Noor Holger Rune in de finale, goed voor zijn 3e ATP-titel en zonder meer zijn mooiste toernooizege tot nu toe.

Jack Draper had op weg naar de finale al indruk gemaakt door Carlos Alcaraz, Ben Shelton en Taylor Fritz uit het toernooi te meppen. Zondag krijg zijn sprookje een happy end in de finale.

Met zijn dominante service en zijn zware mokerslagen hamerde hij Holger Rune tegen de baseline. Draper had voortdurend de controle en stoomde autoritair naar twee keer 6-2.

Voor de 23-jarige Brit is het zijn 3e toernooizege op het ATP-circuit, de eerste Masters 1.000-titel. Dankzij zijn overwinning in Indian Wells klimt hij morgen ook van 14 naar 7 op de ATP-ranking. Draper stond nooit eerder in de top 10.