10 dubbele fouten nekken Greet Minnen in halve finale in Austin

Greet Minnen is er niet in geslaagd om voor het eerst in haar carrière een WTA-finale te spelen. Bij de laatste 4 in Austin (hardcourt/275.000 dollar) was thuisspeelster McCartney Kessler in 2 sets te sterk, maar Minnen liet het vijfde reekshoofd er wel voor vechten: 7-5, 6-4.

Greet Minnen stond voor de tweede keer in de halve finale van een WTA-toernooi (na Guangzhou in 2023). Haar opslag liet haar in de halve finale in de steek, ze sloeg liefst 6 dubbele fouten in set 1 en 4 in set 2.



Twee keer moest ze aan de set beginnen met een servicebreak (0-1), maar onze 27-jarige landgenote slaagde er wel in om die onderweg weg te werken. Op het eind van elke set had Kessler, die dit jaar al het toernooi in Hobart won en vorige week Coco Gauff (WTA-3) versloeg in Dubai, evenwel de bovenhand.



Minnen kreeg maar liefst 18 breakballen tegen, waarvan ze er 13 kon wegwerken, aan de overkant liet Kessler maar 4 breakkansen toe, waarvan Minnen er 3 verzilverde.



In de eerste set kregen we 3 breaks op een rij op het eind, waarna Kessler op love uitserveerde. In de tweede set brak Kessler ook tot 5-4, waarna ze het opnieuw op haar eigen opslag afmaakte.



Kessler neemt het in de finale op tegen Jessica Pegula (WTA-4). Het Amerikaanse topreekshoofd versloeg de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-111) met 6-1, 4-6, 6-3.