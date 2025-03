Greet Minnen bereikt voor tweede keer in haar carrière halve finales van WTA-toernooi

Na een lastige driesetter tegen de Chinese Wei en een gezondheidswandeling tegen de Nederlandse Lamens stond Greet Minnen in de kwartfinales in Austin tegen de iets hoger geplaatste Caroline Dolehide.

Met een blanco spel zette Minnen meteen de toon en in het vierde spelletje was het al zover: Dolehide mocht haar service inleveren. Ze zou haar achtervolgingsrace in die eerste set nooit meer winnen: 6-3.

In set 2 schoot het dan weer alle kanten uit. In een eindeloze tweede game, met 16 punten, werd Minnen voor het eerst gebroken. Het was de start van een soort breakdance, met opeenvolgend serviceverlies.

Nek aan nek gingen de twee de slotfase van de set in. In het 10e spelletje werkte Minnen een setpunt voor Dolehide weg, om twee games en een break later haar eerste matchpunt zelf wel te verzilveren.



Na het toernooi van Guangzhou, in 2023, staat de 27-jarige Minnen zo voor de tweede keer in haar carrière in een halve finale. Hierin neemt ze het op tegen de Amerikaanse McCartney Kessler, het vijfde reekshoofd. Die won eerder dit jaar het toernooi van Hobart en versloeg vorige week in Dubai nog Coco Gauff.