Elise Mertens stoomt vlot door naar derde ronde in Miami en staat nu voor clash met Iga Swiatek

Als reekshoofd was Elise Mertens (WTA-28) vrij in de eerste ronde. Haar tegenstander Peyton Stearns (WTA-43) was dat niet.



De Amerikaanse won in die eerste ronde in 2 sets, maar tegen Mertens was het een ander verhaal. Mertens ging meteen door de opslag van Stearns en hield daarna stand. Tot Stearns bij 4-3 zelf door de opslag van Mertens ging.



Mertens liet zich niet van haar stuk brengen en dwong met een love game opnieuw een break af. Om de set binnen te halen, moest Mertens 2 breakballen wegwerken, waarna ze het afmaakte: 6-4.



In de tweede set had Mertens geen kind meer aan Stearns. Na amper een halfuur stond de 6-1 op het bord.



In de volgende ronde zal Mertens het wellicht een pak moeilijker krijgen, dan wacht nummer 2 van de wereld Iga Swiatek.