Elise Mertens mag zich opmaken voor match tegen de winnares van de Australian Open

Op het toernooi van Indian Wells heeft Elise Mertens de Australische kwalificatiespeelster Kimberly Birrell in twee sets huiswaarts gestuurd. In de 1/16e finales neemt Mertens het op tegen Madison Keys, die in januari nog de Australian Open won.

Elise Mertens had 1 uur en 39 minuten om afstand te nemen van Kimberly Birrell, de nummer 76 van de wereld die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel had geknokt.



"Ik ben heel blij met deze overwinning", vertelde Mertens na afloop. "In de beginfase was het knokken, maar nadien kwam ik steeds beter in de wedstrijd. Dankzij mijn opslag (Mertens sloeg 10 aces, red) kon ik uitlopen."

"Ik probeerde ook voldoende agressief te zijn, maar vooral constantheid was belangrijk vandaag. De terreinen zijn vrij traag en bovendien is het weer niet al te goed."

In de derde ronde krijgt Mertens met Madison Keys een loodzware opdracht. De Amerikaanse, 5e op de wereldranglijst, maakte zaterdag brandhout van Anastasia Potapova, toch de nummer 34 van de wereld.



Mertens: "Madison is een gerenommeerde opponente. Op de Australian Open (die ze won, red) speelde ze fantastische wedstrijden. Maar nu is alles mogelijk. Ze maakt hier haar rentree nadat ze wat rust had genomen."



Mertens verloor in haar carrière al 3 keer tegen Keys, maar de laatste 2 confrontaties, waaronder vorig jaar op de US Open, eindigden wel in haar voordeel.