Elise Mertens biedt één set stevig weerwerk tegen Swiatek in Miami, maar dan ondergaat ze wet van de sterkste

Elise Mertens (WTA-28) heeft in ronde 3 van het WTA 1.000-toernooi in Miami niet kunnen stunten tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA-2). Onze landgenote dwong Swiatek tot een tiebreak in set 1, maar moest dan het hoofd buigen. Mertens was de laatst overgebleven Belgische speelster in Miami.

David Goffin had met Carlos Alcaraz al een wereldtopper naar huis gespeeld, Zizou Bergs volgde het voorbeeld door Roebljov te kloppen.

Het was dus niet ondenkbaar dat Elise Mertens in het Belgische stuntweekend ook zou toeslaan tegen Iga Swiatek. Maar dan zou alles wel moeten meezitten voor onze landgenote in haar derderondeduel.

Iets wat aanvankelijk niet het geval leek. Met een snelle break klom Swiatek op 0-2 in de eerste set. Maar Mertens zou meteen terugbreaken en later in de set snoepten ze nog eens allebei een opslagspel van elkaar af: 6-6 en een tiebreak, dus.

Helaas voor Mertens stopte het stuntverhaal daar. Swiatek hengelde de set binnen met 2-7 en daardoor leek de veer gebroken bij de Belgische. In set 2 onderging Mertens de wet van de sterkste en werd ze naar de exit gestuurd: 1-6.

Mertens was de laatst overgebleven Belgische speelster in het enkelspel in Florida. Greet Minnen (WTA-83) plaatste zich dankzij winst in twee kwalificatierondes voor de hoofdtabel, maar verloor daar dinsdag haar eerste duel van de Zwitserse Rebeka Masarova (WTA-168).

Mertens is wel nog actief in het dubbelspel. Daarin kwalificeerde ze zich zaterdag, aan de zijde van de Chinese Shuai Zhang, voor de tweede ronde.