David Goffin staat na zege tegen Aleksandar Vukic voor duel met Carlos Alcaraz in Miami

Een opwarmer voor het echte werk? David Goffin sloeg zich in Miami in drie sets voorbij de Australiër Aleksandar Vukic. Onze landgenoot gunde zich zo een duel in de tweede ronde tegen de Spaanse nummer 3 van de wereld Carlos Alcaraz.

David Goffin heeft zich woensdag voor de tweede ronde van het Miami Open geplaatst.

In 1 uur en 44 minuten nam de 34-jarige Luikenaar met 2-6, 6-4 en 6-2 de maat van de Australiër Aleksandar Vukic (ATP-77).

Om een plaats in de zestiende finales moet Goffin voorbij de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP-3). Die voormalige nummer een van de wereld, in 2022 winnaar van het toernooi, was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Goffin speelde twee keer eerder tegen Alcaraz. In 2021 moest hij in Melbourne in de tweede ronde van het Great Ocean Road Open met tweemaal 6-3 de duimen leggen voor de 21-jarige Spanjaard, maar een jaar later nam hij revanche met 7-5, 6-3-winst in de eerste ronde van het Astana Open.