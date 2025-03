David Goffin heeft smaak van de zege te pakken en haalt 2e ronde Indian Wells

Hij heeft 2 maanden op zijn eerste ATP-zege van het jaar moeten wachten, maar David Goffin lijkt nu wel gelanceerd. Op het prestigieuze Masters 1.000-toernooi in Indian Wells vloerde hij de Italiaan Lorenzo Sonego in de eerste ronde.

Na 5 toernooien op een rij telkens in de eerste ronde te sneuvelen, heeft David Goffin de smaak van de overwinning te pakken. In Acapulco schopte hij het tot de kwartfinales.

En ook op Indian Wells, een van de toptoernooien op de kalender, opende de 34-jarige Luikenaar sterk. Tegen de 29-jarige Italiaan Lorenzo Sonego, die hem vorig jaar twee keer dwarsboomde in Monte Carlo en Winston Salem, trok Goffin nu wel aan het langste eind.

In de eerste set maakte hij twee keer een break achterstand goed om het met 6-4 te halen. Het bleef breaks regenen in set 2, maar ook nu bleef Goffin overeind. Het 3e matchpunt was raak.

In de volgende ronde neemt Goffin het op tegen de Australiër Alex de Minaur. De nummer 10 van de wereld is een angstgegner voor onze landgenoot, want in zijn zes vorige confrontaties kon Goffin geen enkele keer winnen.



Goffin staat voor de 8e keer op de hoofdtabel in Indian Wells: in 2016 haalde hij nog de halve finales. Ook Zizou Bergs staat in de 2e ronde en clasht vanavond met de Australiër Alexei Popyrin.