David Goffin verliest ook zijn 7e match tegen Alex de Minaur, einde verhaal op Indian Wells

David Goffin is er niet in geslaagd om voor het eerst in zijn carrière te kunnen winnen tegen Alex De Minaur. De Australische toptienspeler won in iets meer dan een uur op dominante wijze.

Als David Goffin ziet dat hij tegen Alex de Minaur moet uitkomen, staat hij virtueel al bijna een set in het krijt. Voor hun match op Indian Wells hadden de twee al 6 keer tegen elkaar gespeeld, Goffin wist amper 1 set te winnen.



Ook deze keer had Goffin er weinig tegenin te brengen. Zijn eerste opslagspel mocht hij meteen inleveren. Goffin wist direct hoe laat het was.



In de tweede set bleef het iets langer spannend, maar bij 2-3 plaatste de nummer 10 van de wereld toch zijn beslissende demarrage. De Minaur neemt het in de volgende ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz.