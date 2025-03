Russische groeibriljant Mirra Andrejeva bevestigt haar talent: ze is de op 2 na jongste laureate op Indian Wells

Wat goed is, komt snel: Mirra Andrejeva heeft op 17-jarige leeftijd het WTA 1.000-toernooi van Indian Wells op haar palmares gezet. De jonge Russin rekende in 3 sets af met Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld.

Amper 17 is ze, maar na haar tweede opeenvolgende WTA 1.000-overwinning mogen we Mirra Andrejeva misschien al niet eens meer een "rijzende" ster noemen, maar gewoon een "ster".

Het piepjonge fenomeen uit Rusland imponeerde vorige maand al door het WTA 1.000-toernooi in Dubai te winnen. En met WTA-Indian Wells (VS), ook wel eens de "5e Grand Slam" genoemd, heeft ze nu een nóg prestigieuzere overwinning te pakken.

En dat deed de Russische bovendien op de mooiste manier: door de nummer 1 van de wereld te verslaan in de finale. Aryna Sabalenka won nog wel set 1, maar moest dan buigen voor Andrejeva, die zich ondanks de set achterstand complexloos naar haar 12e zege op rij mepte.

Andrejeva is daarmee de op 2 na jongste laureate op Indian Wells: alleen Martina Hingis in 1998 en Serena Williams in 1999 waren jonger. De Russische is bovendien ook de jongste speelsters in 40 jaar die op één toernooi zowel de nummer 1 als de nummer 2 van de wereld kan verslaan.

Morgen stijgt ze alvast naar de 6e plaats op de WTA-ranking. En daar zal het wellicht niet ophouden voor het Russische toptalent.