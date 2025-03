Aryna Sabalenka mept zich vlot voorbij Paolini en staat zonder setverlies in finale Miami

Aryna Sabalenka heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het toptoernooi in Miami. De Wit-Russische nummer 1 van de wereld nam vlot de maat van de Italiaanse Jasmine Paolini, 's werelds nummer 7. Het werd tweemaal 6-2.

In Indian Wells moest Aryna Sabalenka twee weken geleden in de finale nog het onderspit delven tegen de Russische revelatie Mirra Andrejeva. Het prikkelde de nummer 1 van de wereld om in Miami beter te doen.

Op het hardcourt in Florida toonde Sabalenka zich deze week meteen op de afspraak. Ze plaatste zich zonder setverlies voor de halve finale, waarin ze donderdag de Italiaanse Jasmine Paolini trof.

In die halve bleek ook het nummer 7 van de wereld geen partij voor Sabalenka. De Wit-Russische hamerde erop los en nam met tweemaal 6-2 vlot de maat van Paolini.

Zo staat Sabalenka in haar vierde finale van het seizoen. Daarin treft ze zondag thuisspeelster Jessica Pegula of de Filipijnse revelatie Alexandra Eala. Sabalenka won het ATP 1.000-toernooi in Miami nog nooit.