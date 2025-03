Aryna Sabalenka triomfeert voor het eerst in Miami na heruitgave van US Open-finale tegen Jessica Pegula

Aryna Sabalenka heeft voor de eerste keer in haar carrière het WTA-toernooi van Miami gewonnen. De Wit-Russische rekende in de finale af met thuisspeelster Jessica Pegula.

Jessica Pegula, de nummer 4 van de wereld, had de geschiedenis niet mee tegen Aryna Sabalenka: de Amerikaanse had 6 van haar 8 duels tegen Sabalenka verloren, onder meer de US Open-finale van vorig jaar.

In de finale in Miami kon Pegula wel lange tijd gelijke tred houden met Sabalenka, die de Amerikaanse bestookte met haar typische powertennis. In een 1e set die bol stond van de breaks was het uiteindelijk toch weer de Wit-Russische die het laken naar zich toe trok: 7-5.

Het breakfestival ging ook in het 2e bedrijf gewoon door, met opnieuw 3 breaks in de eerste 4 spelletjes. Daarna vond Sabalenka het welletjes en stoomde de nummer 1 van de wereld door naar de overwinning.

Voor de Wit-Russische is het haar 19e WTA-titel, de eerste in Miami.