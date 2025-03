Geen geslaagde test: titelverdedigster Elise Mertens gaat er meteen uit op Indian Wells met nieuwe dubbelpartner

Elise Mertens was het nieuwe jaar begonnen met de Australische Ellen Perez als dubbelpartner, maar na drie toernooien en slechts drie gewonnen wedstrijden zit die samenwerking er weer op.

Op Indian Wells trad de titelverdedigster aan met de Oekraïense Nadija Kitsjenok aan haar zijde. Het gloednieuwe duo begon wel met setwinst, maar verloor uiteindelijk in een supertiebreak van wildcardspeelsters Caty McNally en Anna Kalinskaya.



Mertens won het dubbeltoernooi in Indian Wells in het verleden drie keer (2019, 2021 en 2024). De laatste twee keer was de Taiwanese Su-wei Hsieh haar partner.

In het enkelspel speelt Elise Mertens (WTA 28) zaterdag in de tweede ronde tegen de Australische kwalificatiespeelster Kimberly Birrell (WTA 76). De Belgische nummer één was vrij in de eerste ronde.