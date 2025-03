Ze kan stunt zelf niet geloven: Filipijnse wildcard klopt Iga Swiatek in 2 sets en staat in halve finale in Miami

Een stunt die kan tellen. Op het WTA 1.000-toernooi van Miami heeft de Filipijnse wildcardspeelster Alexandra Eala (WTA-140) nummer 2 van de wereld Iga Swiatek gevloerd. Dat deed ze bovendien zonder setverlies. Eala staat na haar krachttoer in de halve finale, waar Raducanu of Pegula wacht.

Vijf seconden lang staart ze met haar armen wijd voor zich uit. Alexandra Eala (19) kan het bijna niet geloven: heeft ze net wereldtopper Iga Swiatek in de pan gehakt?

Dat had ze wel degelijk. De Poolse had in een vorige ronde nog Elise Mertens uitgeschakeld en verloor tot dusver geen enkele set, maar schrok duidelijk van het niveau van de toernooirevelatie in Miami.

Die revelatie begon aan het WTA 1.000-toernooi als wildcard, maar had zich wel al netjes voorbij onder meer Ostapenko (WTA-25) en Keys (WTA-5) gewerkt. Toch ging iedereen ervan uit dat Swiatek - nog een niveautje sterker dan Ostapenko of Keys - haar stunttoernooi zou beëindigen.

Zeker toen de Poolse meteen het eerste spelletje van de partij afsnoepte van Eala. Maar de Filipijnse uit de opleidingsacademie van Rafael Nadal ging daarna liefst 4 keer door de opslag van Swiatek in set 1: een duidelijke 6-2 was het verdict.

Ook in set 2 regende het breaks. Drie aan elke kant en dus bleven de twee protagonisten tot aan een 5-5-score aan elkaar gewaagd. Daarna pakte Eala uit met een laatste stroomstoot. Ze won haar eigen opslagspel en brak Swiatek.

Ongeloof, tranen van geluk en vooral een ticketje voor de halve finale waren het gevolg. Daar mag de nummer 140 van de wereld opnieuw proberen te stunten tegen Raducanu (WTA-60) of Pegula (WTA-4).