Alexander Blockx staat zijn mannetje in allereerste ATP 1000-duel in Miami: "Ik haalde het niveau"

Blockx knokte zich vanuit de kwalificaties naar de hoofdtabel. Daarin was hij meteen bij de les, want hij kon al in het eerste spelletje een breakbal afdwingen. Moutet kon die nog wegwerken en zou dat bij 5-5 bij nog 3 breakballen tegen doen. Jammer voor de jonge Belg, die in de tiebreak ook nog 3-0 uitliep, maar de Fransman de rollen nog zag omkeren. Blockx kreeg in de tweede set meteen een nieuwe tik te verwerken, want Moutet benutte zijn eerste breakkans. De Belg kraakte niet, maar reageerde meteen met een rebreak. Bij 4-4 gunde hij Moutet nog maar een 2e keer een breakkans, maar die werkte die wel aan 100 procent af. Zelf werkte Moutet 7 van 8 breakballen weg. Moutet mocht voor de match serveren en deed dat perfect op love. Hij nam zo revanche voor hun enige vorige ontmoeting, in 2023 won Blockx in de finale van een Challengertoernooi in Zweden met 7-6, 6-1.

Er zat dus meer in voor Blockx, maar hij kon zijn teleurstelling goed verteren: "Ik speelde met veel plezier. Het was een leuke match in uitstekende omstandigheden."



"Ik voelde me echt goed en wilde zo agressief mogelijk tennissen. Ik had kansen in de eerste set bij die breakballen bij 5-5, maar het lukte niet om die te benutten."



"Mijn slagen vielen net buiten, maar ik ben ervan overtuigd dat als ik op deze manier blijf spelen, ze de volgende keer binnen het terrein zullen blijven."



"Het is niet mijn stijl om de balwisselingen met mijn tegenstander op te zoeken. Ik wil de debatten dicteren, ook al betekent dat dat je risico's neemt en je op bepaalde momenten fouten maakt."



Zo sloeg Blockx meer winners dan Moutet (23 tegen 16), maar ook meer fouten (48 tegen 25).



Bij zijn 2 vorige deelnames in Miami ging hij er telkens in de eerste voorronde uit, Blockx heeft dus een stap gezet op het niveau net onder de grandslamtoernooien.



"Inderdaad, het is spijtig dat ik de wedstrijd niet kon winnen, maar ik ben heel tevreden over het niveau dat ik haalde."



"Ik ben ook mentaal sterk gebleven en fysiek was ik solide. Ik kon zien dat ik het niveau had. Dat is erg bemoedigend."



"Ik sloeg de hele match goed op en haalde enkele keren heel goed uit met de backhand. Dat wil ik nu ook tonen op gravel."