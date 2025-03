Ondanks uitzinnige Braziliaanse fans: toptalent Fonseca verliest in Miami, tegenstander geeft nog kwinkslag in camera

di 25 maart 2025 08:53

Miami Open Alex De Minaur ( 11 , 10 ) João Fonseca ( 60 ) einde 5 set 1 7 7 set 2 5 6 set 3 3

Van een hevig publiek gesproken. Het Braziliaanse toptalent João Fonseca kon in Miami op de vocale steun van de talrijke uitzinnige Brazilianen rekenen, maar dat heeft niet mogen baten tegen Alex De Minaur. De Australiër was in drie sets te sterk voor Fonseca.

Dat Brazilianen hevige voetbalsupporters zijn, wisten we al. Maar nu leren we ze ook kennen als felle tennissupporters.



Het helpt natuurlijk dat ze een toptalent hebben om voor naar de stadions af te zakken. Want met de 18-jarige João Fonseca hebben ze een goudhaantje in handen.



Die Fonseca kon in Miami op heel wat steun rekenen waardoor het zelfs leek alsof er in Brazilië zelf gespeeld werd.



Dat werd al duidelijk tijdens zijn eerste ronde tegen dat andere toptalent Learner Tien. Fonseca won na een zware wedstrijd in drie sets en schreef na de wedstrijd op de camera de veelzeggende vraag: "Zit ik in Brazilië?"