Zizou Bergs bevestigt: hij haalt ook de halve finales in Marseille

Na zijn finale begin dit jaar in Nieuw-Zeeland staat Zizou Bergs ook sterk te tennissen in Marseille. Voor de tweede keer in zijn carrière haalt de 25-jarige speler de halve finales van een ATP-toernooi.

In de kwartfinales van het Franse indoortoernooi moest Zizou Bergs het opnemen tegen de Chinees Zhang Zhizhen. De twee waren aan mekaar gewaagd.

De eerste set leek op een tiebreak af te stevenen, maar Bergs sloeg op het juiste moment toe. Op de opslag van Zhang maakte hij er 7-5 van.

Een tweede set kwam er niet, de Chinees gooide de handdoek in de ring met een blessure.

Zaterdag in de halve finales mag Bergs tegen de winnaar van het duel Lorenzo Sonego - Ugo Humbert spelen.

Humbert is de titelverdediger in Parijs. In 2020 brak de Fransman door met onder meer eindwinst op de European Open in Antwerpen.