Geen finaleplaats voor Zizou Bergs in Marseille: titelverdediger Ugo Humbert laat zich niet kisten

Zizou Bergs en Ugo Humbert stonden in Marseille pas voor het eerst in hun carrière tegenover elkaar op het ATP-circuit. Bergs joeg er op zijn tweede finale van het jaar, nadat hij eerder al de eindstrijd gehaald had in Auckland. Daar verloor hij van Gaël Monfils.

En ook in Marseille moest Bergs zijn meerdere erkennen in een Fransman, want titelverdediger Ugo Humbert troefde onze landgenoot af in 2 sets: 2 keer 6-4.

In een gelijkopgaande 1e set werd het verschil pas helemaal op het einde gemaakt. Humbert versierde bij 5-4 twee breakkansen op de service van Bergs. Die werkte het eerste setpunt weg, maar dat lukte niet meer bij het tweede.

In set 2 herhaalde dat scenario zich. Beide tennissers bleken erg aan elkaar gewaagd en opnieuw moest Bergs zijn opslag inleveren bij 5-4. Hij redde een eerste matchbal, maar Humbert benutte het tweede wedstrijdpunt.