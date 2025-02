Eerste kennismaking met Medvedev duurt nog geen uur voor Zizou Bergs in Qatar

Zizou Bergs heeft de wet van de sterkste ondergaan in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Qatar. Tegen Daniil Medvedev, het nummer 6 van de wereld, moest hij al na 56 minuten het hoofd buigen.

Zizou Bergs was sterk begonnen in Doha door Roberto Bautista Agut, in 2019 en 2022 de toernooiwinnaar, uit te schakelen. Maar met Daniil Medvedev kreeg hij wel een ander kaliber over zich.

Medvedev, de eindwinnaar van 2023, liet in hun eerste ontmoeting geen spaander heel van onze landgenoot, die de ongedwongen fouten opstapelde. Met 29 unforced errors ging het snel voor Bergs.

Na amper 56 minuten kon Medvedev hun eerste onderlinge ontmoeting al afmaken met 6-2 en 6-1. Vorige week bereikte Bergs nog de halve finales in Marseille.

Medvedev, die in de eerste ronde titelverdediger Karen Khachanov uitschakelde, neemt het nu op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime.