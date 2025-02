9e WTA-titel lonkt: Elise Mertens stoot door naar finale in Singapore

Elise Mertens heeft een ticket voor de finale van het WTA-toernooi in Singapore in de wacht gesleept. Het tweede reekshoofd was in twee sets te sterk voor vierde reekshoofd Wang Xinyu.

Na haar nederlaag in de tweede ronde op de Australian Open besloot Elise Mertens naar Singapore te trekken "om vooruitgang te boeken". En dat blijkt de juiste keuze geweest te zijn.

Mertens, die sterk stond te serveren, gaf een break voorsprong nog weg in de eerste set, maar sloeg meteen terug voor 6-3-setwinst. In de tweede set boog ze een 0-2-achterstand om in 6-4.

In de finale, waar Mertens mikt op haar 9e WTA-titel, staat onze landgenote tegenover de Amerikaanse Ann Li, het nummer 85 van de wereld.

Li won in de halve finales de eerste set (7-6) tegen Anna Kalinskaya (WTA 18), waarna het Russische topreekshoofd er bij een 1-0-achterstand in de tweede set de brui aan gaf. De partij duurde daardoor maar 58 minuten. Voor Li is het haar 4e WTA-finale, alleen in 2021 in Tenerife kon ze winnen.