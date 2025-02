Dominante Greet Minnen gunt Nederlandse Lamens amper één spelletje op weg naar kwartfinales in Austin

In de VS heeft Greet Minnen zich schijnbaar moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in Austin. Minnen rekende in de Texaanse hoofdstad in minder dan een uur af met de Nederlandse Suzan Lamens.

Een duel der Lage Landen in Austin: Greet Minnen en de Nederlandse Suzan Lammens, 8e reekshoofd in Texas, stonden voor het eerst in hun carrière tegenover elkaar op het WTA-circuit.

De start van Minnen was nog aarzelend - ze moest meteen haar opslag inleveren - maar daarna sloeg de motor van onze landgenote aan.

De servicebreak van Lamens in de 1e game was meteen ook het laatste spelletje dat ze zou pakken in de set. Minnen ging op haar beurt 3 keer door de service van Lamens en verzilverde na minder dan een halfuur haar eerste setpunt: 6-1.

Het éénrichtingstennis van Minnen ging ook in set 2 gewoon voort. Lamens kreeg amper nog iets klaar en mocht na minder dan een uur inpakken, na een wedstrijd waarin ze geen enkel game kon winnen op haar eigen opslag.

In de kwartfinales mag Greet Minnen het opnemen tegen de Amerikaanse Caroline Dolehide, de nummer 80 van de wereld. Dolehide versloeg de Russische Française Varvara Gracheva in 3 sets.