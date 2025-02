Tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitova verliest bij haar comeback na 1,5 jaar

Petra Kvitová was jarenlang een vaste waarde in de top 10 van het vrouwentennis, met een 2e plaats als hoogste positie op de ranking. Hoogtepunten zijn haar eindzeges op Wimbledon, in 2011 en 2014.

Vorig jaar trouwde Kvitova met haar coach Jiri Vanek en enkele maanden later kondigde ze aan dat ze haar carrière on hold zette, omdat ze zwanger was.



In juli werd haar zoontje Petr geboren. Toen liet de 34-jarige Tsjechische nog in het midden of ze nog zou terugkeren op het circuit.



Maar die comeback is er wel degelijk gekomen, op het eerder kleine WTA-toernooi van Austin.



Met de Britse Jodie Burrage, de nummer 189 van de wereld, kreeg ze een haalbare kaart. In de eerste set bewees Kvitova dat er nog altijd een killer in haar schuilt, maar daarna kon ze het gebrek aan matchritme moeilijk wegsteken. Na bijna 2,5 uur moest ze haar eerste match sinds oktober 2023 beëindigen.