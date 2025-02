Novak Djokovic ligt er in Qatar meteen uit bij zijn rentree na dijblessure

Novak Djokovic is nog niet helemaal de oude na de blessure die hem tot opgave dwong in de halve finales van de Australian Open. Matteo Berrettini was in de eerste ronde van het toernooi in Doha in twee sets te sterk.

De Australian Open eindigden een maand geleden in een grote teleurstelling voor Novak Djokovic, omdat hij moest opgeven in de halve finale tegen Alexander Zverev.



Dat kon het Australische publiek maar matig appreciëren. Met een röntgenfoto op de sociale media probeerde Djokovic een dag later duidelijk te maken dat hij wel degelijk een blessure aan zijn dij had.



In Doha vierde Djokovic zijn terugkeer, al had het derde reekshoofd het niet getroffen met zijn tegenstander. Matteo Berrettini verloor in 2021 nog de finale op Wimbledon tegen Djokovic. Sterker nog, hij had nog nooit gewonnen tegen de Serviër.



Na een gelijkopgaande wedstrijd in set 1 - gewonnen door Berrettini na een tiebreak - doofde de kaars van Djokovic in de tweede set. Een vroege break zette de Italiaan op weg naar de overwinning.