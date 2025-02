17-jarige Mirra Andrejeva verrast Iga Swiatek in Dubai: "Met dank aan de tips van mijn psycholoog"

Mirra Andrejeva kon zich nog nooit bij de laatste 4 scharen op een WTA-1.000 toernooi, maar beukte die poort donderdag op knappe wijze open.

Het talent van de 17-jarige Russin staat al een tijdje buiten kijf bij het grote publiek, sinds ze vorig jaar in de kwartfinales op Roland Garros Aryna Sabalenka uit het toernooi mepte.

Ook in Dubai was Andrejeva niet onder de indruk van het aura van haar opponente. Met sterk tennis en een ijzeren wil - ze knokte in set 2 terug van een break achterstand - trakteerde ze zichzelf op een plekje in de halve finales.

"Met dank aan de tips van mijn psycholoog", verklapte Andrejeva na de wedstrijd. "Ik kreeg advies hoe ik moet omgaan met mijn temperament, wat ik moet doen wanneer het minder gaat en hoe ik het momentum kan vasthouden wanneer het lekker loopt."

In de halve finales neemt Andrejeva het op tegen de Kazakse Jelena Rybakina, die Sofia Kenin uitschakelde.