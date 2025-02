Lucky loser is de winnaar: Zizou Bergs vergeet kansen af te maken en strandt in 2e ronde in Dubai

De Italiaan Luca Nardi heeft Zizou Bergs een halt toegeroepen op het ATP-toernooi in Dubai. Onze landgenoot had in de tweede set nochtans kansen, maar kraakte in de tiebreak.

Zizou Bergs had dit seizoen in Auckland al eens afgerekend met de 21-jarige Nardi, waar hij uiteindelijk de finale haalde. Een herhaling van dat scenario kwam er niet in Dubai.

Nardi was als "lucky loser" opgevist voor de hoofdtabel en zon duidelijk op wraak tegen onze landgenoot. Bergs kon een breakkans in de eerste set niet verzilveren, Nardi wel voor 6-4-setwinst.

In de 2e set liet Bergs te veel kansen liggen om langer in het toernooi te blijven. Eerst kon hij een 5-3-voorsprong niet afmaken op zijn eigen opslag, vervolgens liet hij bij 5-4 maar liefst 3 setpunten onbenut. In de tiebreak beslechtte Nardi het pleit in zijn voordeel.

In de kwartfinales neemt Nardi het op tegen de Franse qualifier Quentin Halys (ATP 77) of de ervaren Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 53).