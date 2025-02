Tienersensatie João Fonseca (18) pakt zijn allereerste ATP-titel: "Wat ik nu beleef, is echt ongelofelijk"

Het pad naar een topcarrière ligt helemaal open. João Fonseca heeft zich in Buenos Aires (Arg) naar de allereerste ATP-titel uit zijn nog jonge loopbaan gemept. De Braziliaan verschalkte Francisco Cerúndolo (ATP-28) in de finale. "Natuurlijk wil ik nummer 1 worden, maar mijn droom is gewoon tennis spelen", vertelde de emotionele tiener.