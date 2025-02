Paula Badosa gunt Elise Mertens amper 3 spelletjes in Dubai

Elise Mertens heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de 1/8e finales van het WTA 1.000-toernooi in Dubai. Mertens botste in de tweede ronde op een sterke Paula Badosa.

Het was in Dubai pas de eerste ontmoeting op het WTA-circuit tussen Elise Mertens en Paula Badosa, de nummer 10 van de wereld.

Het 9e reekshoofd in de Verenigde Arabische Emiraten liet er tegen Mertens geen gras over groeien. Ze snoepte onze landgenote meteen haar service af, een break die Mertens in het vervolg van set 1 niet meer kon rechtzetten. Met een nieuwe break in het 8e spelletje zette Badosa de 6-2 op het bord.

Ook in set 2 vond Mertens geen antwoord op de sterk spelende Badosa, die dankzij 2 breaks naar een 5-0-voorsprong stoomde. Mertens spartelde nog één spelletje tegen, maar moest zich dan finaal gewonnen geven.

Voor de Belgische zit het toernooi in Dubai er daarmee op. Maandag werd ze ook al uitgeschakeld in het dubbelspel, aan de zijde van de Australische Ellen Perez.