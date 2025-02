Elise Mertens boekt mooie winst tegen Leylah Fernandez in opener van WTA Dubai

Elise Mertens is de nummer 32 van de wereld en 7 jaar ouder dan de 22-jarige Fernandez.



In hun derde onderlinge duel - ze wonnen allebei eerder 1 keer - was onze landgenote baas. Ze liet wel 5 breakballen liggen in het eerste spelletje, maar liep toch snel 5-1 uit.



Ze sloeg 6 aces en won in set 2 wél meteen met een break het openingsgame. Fernandez spartelde nog even tegen in het tweede spelletje, maar kon niet terugbreken.



Mertens stoomde door naar opnieuw 6-2 en krijgt nu voor de eerste keer Badosa tegenover zich, de halvefinaliste van de Australian Open.



Mertens is de enige Belgische op de hoofdtabel van het toptoernooi in Dubai. Ysaline Bonaventure ging eruit in de kwalificaties.



Vorig jaar was de titel in Dubai voor de Italiaanse Jasmine Paolini. Justine Henin is de recordhoudster met 4 titels (2003, 2004, 2006 en 2007). Elise Mertens bereikte in 2021 de halve finales, haar beste resultaat in Dubai.