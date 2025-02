Elise Mertens heeft aan setje genoeg in Doha na opgave van haar tegenstander, exit Minnen

Elise Mertens (WTA 31) heeft zich zondag vlot geplaatst voor de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Doha. De 29-jarige Limburgse profiteerde in haar eerste ronde van de opgave van de Deense Clara Tauson (WTA 34).

Elise Mertens won de eerste set met 6-0, voor het begin van de tweede set gaf een zieke Tauson er de brui aan.

In de tweede ronde neemt de Belgische nummer een het op tegen de winnares van het duel tussen de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 98) en de Russin Anna Kalinskaya (WTA 18). Mertens won het toernooi in Doha in het enkelspel in 2019.

Elise Mertens neemt in Doha ook als enige landgenote deel in het dubbelspel. Ze vormt er het zesde reekshoofd met de Australische Ellen Perez. Dinsdag spelen de twee in de eerste ronde tegen de Chinese vrouwen Xinyu Wang en Saisai Zheng. Zij kregen een wildcard van de organisatie. In het dubbelspel haalde Mertens in 2022 de finale in Doha.