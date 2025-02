Elise Mertens dubbelt zich voorbij Chinese hindernis in Qatar

Gisteren stootte Elise Mertens na 1 set spelen al door in het enkelspel, na de opgave van haar Deense concurrente Clara Tauson.



In het dubbelspel moest Mertens als 6e reekshoofd meer zweet en energie verspillen tegen de Chinese wildcards Wang Xinju en Zheng Saisai.



Samen met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez trok Mertens de 1e set over de streep na een tiebreak.



Ook in de 2e set kreeg onze landgenote de zege niet op een dienstschoteltje aangeboden.



Tot 5-5 hield het Chinese duo gelijke tred. Daarna stonden Mertens en Perez op het gaspedaal. Het 1e matchpunt was meteen het goede.



In de 2e ronde wacht een andere Chinese tandem: Xu Yifan en Yang Zhaoxuan.