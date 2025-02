Elise Mertens ontloopt Aryna Sabalenka in de 1/8e finales in Doha: "Ik ben trots op mijn niveau"

Elise Mertens heeft zich dinsdag vrij eenvoudig geplaatst voor de 1/8e finales op het WTA 1.000-toernooi van Qatar. Mertens was in Doha een maatje te groot voor de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa.

Elise Mertens (WTA-32) kreeg met de Spaanse Cristina Bucsa de nummer 116 van de wereld tegenover zich. Bucsa had in Doha wel al wat matchritme in de benen, want ze knokte zich vanuit de kwalificaties naar de hoofdtabel.

Toch bleek dat ritme niet voldoende om onze landgenote te grazen te nemen. Aan autoritair spelende Mertens had haast voortdurend de controle en sloeg op de juiste momenten toe.

Een klein werkpuntje misschien richting de 1/8e finales: Mertens had misschien iets efficiënter kunnen omspringen met haar breakkansen. Ze had liefst 18 breakpunten, waaronder 4 matchballen op de service van Bucsa. Het 4e matchpunt was uiteindelijke het goede.

In de volgende ronde wachtte Mertens mogelijk een confrontatie met haar voormalige dubbelpartner Aryna Sabalenka. Maar de huidige nummer 1 van de wereld geraakte verrassend niet voorbij de Russin Jekaterina Alexandrova in de 2e ronde.