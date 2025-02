Andrejeva schrijft geschiedenis in Dubai: 17-jarige is jongste finaliste ooit op WTA 1.000-toernooi

De wereld ligt aan haar voeten. Mirra Andrejeva (WTA-14) heeft zich in Dubai als jonge speelster ooit geplaatst voor de finale van een WTA 1.000-toernooi, de categorie net onder de grandslamtoernooien. De ervaren Kazachse Elena Rybakina was in 3 sets het kind van de rekening.

Mirra Andrejeva had in haar kwartfinale al de Poolse nummer 2 van de wereld Iga Swiatek op de knieën gekregen.

"Met dank aan de tips van mijn psycholoog", klonk het toen.

In de halve finales moest ook de Kazachse Elena Rybakina (WTA-7) haar meerdere erkennen in het Russische talent.

In de finale neemt Andrejeva het op tegen de Deense Clara Tauson (WTA 38) of de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-17). Andreeva veroverde vorig jaar haar tot nu toe enige WTA-titel in Iasi, een WTA 250-toernooi.