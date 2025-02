David Goffin wipt 5e reekshoofd Ben Shelton voor kwartfinaleticket in Mexico, top 5 ligt eruit

David Goffin heeft de smaak te pakken op het hardcourttoernooi in Acapulco. Hij won er niet alleen zijn eerste match van 2025, maar staat er ondertussen in de kwartfinales. Onze nummer 63 van de wereld vloerde vannacht 5e reekshoofd Ben Shelton (ATP-14) met 7-6 (7/3), 6-3 in 1 uur en 45 minuten.