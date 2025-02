Eindelijk eerste ATP-zege van het jaar: David Goffin veegt in Mexico de nul weg

David Goffin heeft zich in Mexico geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Acupulco. Een deugddoende zege voor de Belg, want het was pas zijn eerste overwinning van het seizoen op het ATP-circuit.

David Goffin speelde dit seizoen al 5 officiële wedstrijden op de ATP Tour, maar kon nog geen enkele keer winnen. Zowel in Rotterdam en Montpellier, als op de Australian Open in Melbourne en op de toernooien in Brisbane en Adelaide ging hij er meteen uit.

Met een match tegen Rinki Hijikata kreeg Goffin een kans om voor een van die nederlagen revanche te nemen, want de Australiër klopte onze landgenoot enkele weken geleden nog in Adelaide.

Maar dit keer was het dus Goffin die, ondanks een haperende eerste opslag, aan het langst eind trok. De Belg zette in set 1 meteen de toon met een servicebreak en stak na een goed halfuur de 1e set op zak.

In set 2 zette Goffin zijn tegenstander met de rug tegen de muur met een break in het 5e spelletje. Bij 5-3 voor Goffin moest Hijikata serveren om in de match te blijven. De nummer 82 van de wereld redde nog wel 5 matchpunten, maar bij de 6e matchbal voor Goffin trok onze landgenoot finaal het laken naar zich toe.