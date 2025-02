Geen stunt voor David Goffin, die blijft wachten op eerste zege van 2025

Met Carlos Alcaraz (ATP-2), Daniil Medvedev (ATP-7), Alex de Minaur (ATP-8) en Andrej Roebljov (ATP-10) heeft het indoortoernooi van Rotterdam maar liefst 4 top 10-spelers naar Nederland kunnen halen.

David Goffin mocht zijn toernooi tegen een van die vier openen. Hij maakte enkele mooie punten met zijn backhand, maar De Minaur was logischerwijze in twee sets te sterk. De Australiër won al voor de 6e keer (in evenveel wedstrijden) van Goffin.

De Belgische nummer 1 werkte in Rotterdam zijn vijfde toernooi van het seizoen af, maar net zoals de voorbije weken moest hij onmiddellijk inpakken. Eerder was dat ook al het geval in Montpellier, de Australian Open in Melbourne en op de toernooien in Brisbane en Adelaide.