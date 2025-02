Tennistalent Mirra Andrejeva (17) zet kers op de taart in Dubai met eindzege in prestigieus toernooi

Mirra Andrejeva (WTA-14) heeft het WTA-toernooi van Dubai op haar naam geschreven. De 17-jarige Russin was in twee sets te sterk voor de Deense Clara Tauson (WTA-38). Met een plek in de finale schreef Andrejeva al geschiedenis, nu is ze ook de jongste eindwinnares ooit van een WTA 1.000-toernooi. Onderweg versloeg ze met Iga Swiatek en Jelena Rybakina twee top 10-speelsters.

Dat Mirra Andrejeva een grote toekomst wacht, is al even duidelijk. Als tiener bereikte ze vorig jaar de halve finales van Roland Garros en won ze een WTA-toernooi in Roemenië.

Nu heeft de Russin ook haar eerste grote vis beet. In de finale van het prestigieuze toernooi in Dubai was ze met 6-7 en 1-6 te sterk voor de Deense Clara Tauson.

In de eerste set had Andrejeva een tiebreak nodig. Daarin ging het wel erg vlot. Bij het eerste setpunt was het raak: 1-7.

Die lijn trok ze door in set 2. Tauson spartelde wel nog tegen om een break goed te maken, maar dat lukte niet. Andrejeva haalde het uiteindelijk met ruime cijfers.

Nog nooit kon een speelster jonger dan 19 jaar een WTA 1.000-toernooi winnen, tot nu. De 17-jarige Andrejeva zet zo nog maar eens een record neer. Maandag zal ze zelfs de top 10 van de WTA-ranking binnenstormen.