Alcaraz baalt over bal in het net na verrassende uitschakeling in Doha: "Het ging maar over één punt"

Eerste reekshoofd Carlos Alcaraz is verrassend gesneuveld in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Doha. Het nummer 3 van de wereld leek tegen de Tsjech Jiri Lehecka nochtans op weg naar een zege, maar één foutje in de 3e set kwam de Spanjaard duur te staan.

Een 4-2-voorsprong in de beslissende set en 40-30 voor op de opslag van Lehecka. Gewoon één puntje maken dus, en je kan het afmaken op je eigen service.

Zo eenvoudig leek de opdracht voor Carlos Alcaraz, maar het eerste reekshoofd mikte zijn return op het cruciale moment in het net. Een kantelpunt, want Jiri Lehecka zou vervolgens elk spelletje winnen.

Na de uitschakeling in drie sets baalde Alcaraz dan ook over die gemiste kans. "Het ging maar over één puntje. Dat maakt het tennis zo moeilijk, want één punt kan het verschil maken."

"Mijn bal zat maar enkele centimeters te laag in het net. Het had de match volledig kunnen omdraaien, maar bij 4-3 begon Lehecka geweldig te tennissen. Ik had het misschien beter kunnen doen, maar zijn spel was ongelofelijk en bijna foutloos."

Carlos Alcaraz, vorig jaar de eindwinnaar op Wimbledon en Roland Garros, nam dan ook zijn hoed af voor Lehecka, die in de halve finales tegenover de Brit Jack Draper staat.