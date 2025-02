Topreekshoofd Carlos Alcaraz verschalkt De Minaur in Rotterdam en steekt eerste titel van 2025 op zak

In de Ahoy in Rotterdam heeft Carlos Alcaraz (ATP-3) de titel gepakt op het ATP 500-toernooi. De Spanjaard rekende af met de Australiër Alex De Minaur (ATP-8), die in de eerste ronde David Goffin uitschakelde, in een driesetter. Voor Alcaraz was het zijn eerste toernooi sinds de Australian Open, waar hij verloor in de kwartfinales.