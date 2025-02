Geen halve finales in Mexico: David Goffin bijt zijn tanden stuk op Amerikaan Nakashima

De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor David Goffin op het ATP-toernooi in Acapulco. De Amerikaan Brandon Nakashima versloeg onze landgenoot in 2 sets.

David Goffin en Brandon Nakashima stonden voor de tweede keer tegenover elkaar op het ATP-circuit. De vorige ontmoeting werd gewonnen door de Amerikaan: Nakashima versloeg onze landgenoot in 2022 op het ATP-toernooi in Bazel.

In Acapulco was Goffin opnieuw datzelfde lot beschoren, al had het - zeker in set 1 - ook anders kunnen lopen. Het regende namelijk breaks in het eerste bedrijf, waarin Goffin na een 4-1-achterstand knap terugvocht tot 5-5.

Met een love-break op de opslag van Nakashima gaf Goffin zichzelf vervolgens een uitstekende kans om de 1e set binnen te hengelen, maar onze landgenoot kon zijn setpunt in het 12e spelletje niet verzilveren.

Het was integendeel Nakashima die met een break nog een tiebreak afdwong. Daarin sloeg de Amerikaan op de juiste momenten toe om set 1 te pakken.

Ook in de 2e set had Goffin kansen om er weer een wedstrijd van te maken, maar Nakashima stond er telkens bij de cruciale fases. Exit Goffin dus in Acapulco, al kan de Belg Mexico wel met een goed gevoel verlaten. Hij won er deze week zijn eerste 2 wedstrijden van het jaar.