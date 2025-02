De logica gerespecteerd: Zizou Bergs bereikt vlot tweede ronde in Dubai

Zizou Bergs heeft zich makkelijk geplaatst voor de tweede ronde op het ATP 500- toernooi in Dubai. In 2 sets rekende Bergs af met de Tunesiër Aziz Dougaz. Het werd 2 keer 6-3.

Op de ATP-ranking is er een groot verschil tussen Zizou Bergs en Aziz Dougaz. Bergs staat zo'n 150 plaatsen hoger gerangschikt dan de Tunesiër.



Dat verschil was ook duidelijk te merken in de eerste ronde in Dubai. Bergs dwong al snel een break af tegen Dougaz, die een wildcard kreeg om deel te nemen aan het toernooi.



Met ook nog een tweede break in de eerste set stond het al vlug 6-3.



De tweede set begon Bergs met een break tegen, maar die zette hij al snel recht. Bergs stoomde door naar opnieuw 6-3 na amper een uur en 14 minuten.



In de volgende ronde wacht met ofwel Luca Nardi (ATP 79) ofwel Martin Fucsovics (ATP 88) opnieuw een op papier haalbare kaart.