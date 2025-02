Amanda Anisimova pakt in Doha haar allereerste Masters 1.000-trofee: "Ik kan het niet geloven"

Amanda Anisimova heeft het Masters 1.000-toernooi van Doha op haar palmares gezet. De Amerikaanse rekende in de finale in 2 sets af met de Letse Jelena Ostapenko.

Amanda Anisimova (WTA-41) en Jelena Ostapenko (ATP-37) kamperen in elkaars buurt op de WTA-ranking, maar Ostapenko was in de finale wel de uitgesproken favoriete.

De Letse had op weg naar de titelstrijd in Doha nog geen set verloren en imponeerde in de halve finales met een klinkende zege tegen Iga Swiatek, die tegen Ostapenko amper 4 spelletjes kon winnen.

Anisimova en Ostapenko bekampten elkaar met dezelfde wapens: powertennis vanaf de baseline. Toch waren het niet de mokerslagen vanaf de achterlijn die het verschil maakten, wel de service.

Die van Ostapenko draaide ietsje minder goed, waardoor Anisimova haar kansen kon grijpen op de tweede opslag van de Letse. Zo kon de Amerikaanse haar eigen servicebeurten die ze verloor toch nog rechtzetten.

Na iets minder dan 1,5 uur tennissen was het afgelopen voor Ostapenko en mocht Anisimova juichen. Voor haar is het haar eerste eindzege op een Masters 1.000-toernooi. "Ik kan het nauwelijks geloven", stamelde ze dolgelukkig na de wedstrijd.