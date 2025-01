Indrukwekkende Zizou Bergs stopt Italiaanse zegereeks op weg naar kwartfinales in Auckland

Zizou Bergs (ATP 66) heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Auckland in Nieuw-Zeeland. De 25-jarige Limburger verschalkte de Italiaan Luca Nardi, die een reeks van 8 zeges op een rij ten einde zag komen.

Zizou Bergs had in de kwalificaties in Auckland al wat vertrouwen opgedaan met knappe zeges, maar zijn tegenstander Luca Nardi (ATP 90) zweefde zo mogelijk op een nog hogere wolk.

De Italiaan had 2024 afgesloten met de eindzege op het Challenger-toernooi in Rovereto en had de draad weer opgepikt in Auckland met ondertussen al een reeks van 8 zeges op een rij.

Een kwieke Zizou Bergs was evenwel niet onder de indruk. In amper een halfuurtje zette onze landgenoot de eerste set naar zijn hand met 6-1. Luca Nardi kwam nog met een reactie in de tweede set, maar Bergs werkte zijn 1-4-achterstand weg door 5 spelletjes op een rij te winnen.

Bij de laatste acht neemt Bergs het nu op tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 59), die het vierde reekshoofd Francisco Cerundolo uitschakelde.

Bergs, de Belgische nummer twee, is de enige landgenoot op de tabel in Auckland. Hij bereidt zich in Nieuw-Zeeland voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, waar hij rechtstreeks aan het hoofdtoernooi mag deelnemen.