Zelfs in verschroeiende hitte tovert Jannik Sinner op weg naar kwartfinale: "Was soms een beetje duizelig"

De titelverdediger stoomde op zijn manier door naar 6-3 en 6-2. De tegenstand in de kwartfinales is alvast gewaarschuwd.

Na de wedstrijd kwam de verklaring voor de dip van Sinner. De Italiaan had last van de hitte in Melbourne. Daar was het tijdens de match zo'n 32 graden Celsius (in de schaduw).

"Ik had het echt heel moeilijk", zei de Italiaan na afloop. "Ik hield in mijn achterhoofd dat Rune al een paar heel lange wedstrijden had gespeeld, dus ik probeerde er mentaal bij te blijven."

"Ik stond vanochtend op met een heel vreemd gevoel", ging hij verder. "Ik wist dat ik het moeilijk zou krijgen, want ik voelde me niet zo goed."

"Ik had al met de dokter gesproken voordat ik de baan op ging. Ik was soms een beetje duizelig. Tijdens de time-out probeerde ik fysiek te herstellen, deed ik koud water op mijn hoofd en dat hielp erg veel."