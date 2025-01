Elise Mertens krijgt 6-0 om de oren, maar knokt zich toch weer naar halve finales in Hobart

Elise Mertens heeft zich niet zonder moeite bij de laatste vier geschaard in Hobart. Onze landgenote won vlot de eerste set, kreeg een tik in de tweede en had een uur nodig in de derde: 6-1, 0-6, 6-2. In de halve finale wacht de verrassende lokale wildcardspeelster Maya Joint (WTA-118).

Elise Mertens heeft iets met het Australische voorbereidingstoernooi: ze won er in 2017 en 2018 en haalde er vorig jaar ook de finale.



Als tweede reekshoofd zette ze in haar 5e kwartfinale in Hobart haar voormalige dubbelpartner Veronika Koedermetova opzij.



De eerste set duurde amper een half uurtje, Mertens gaf niks weg. Dat veranderde in set 2 met liefst 4 dubbele fouten. Mertens sloeg 3 keer op en evenveel keer was ze haar opslag kwijt. Elke breakkans was een goede voor de Russin.



De derde set werd een felle strijd. Mertens leek op weg naar vlotte winst met 2 snelle breaks en 3-0, maar de nummer 72 van de wereld brak terug en kreeg kansen op 3-3, maar die kon Mertens gelukkig voor haar wegwerken.



De spelletjes duurden lang, in het 7e game zette een derde break Mertens op weg naar matchwinst.



Bij de laatste vier wacht voor Mertens een duel met de 18-jarige Australische Maya Joint (WTA-118). Die nam in twee sets (6-3, 6-1) afstand van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-81), de Australian Open-winnares van 2020.