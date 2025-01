Topfavoriet Jannik Sinner walst over Ben Shelton richting nieuwe finale op Australian Open

Jannik Sinner heeft zich voor het tweede jaar op een rij geplaatst voor de finale op de Australian Open. De Italiaanse nummer 1 van de wereld had maar één set de handen vol met Ben Shelton, daarna ging het Amerikaanse opslagkanon genadeloos voor de bijl. In de finale wacht nu Alexander Zverev.

Door de dopingperikelen was 2024 dan misschien wel een bewogen jaar voor Jannik Sinner, op het veld liet de Italiaan daar nooit veel van merken. Ook in 2025 raast Sinner over de tennisbaan, dat mochten in Melbourne opnieuw heel wat toppers aan den lijve ondervinden.

Na zeges tegen onder anderen Holger Rune en Alex De Minaur stond de titelverdediger vrijdag in de halve finale tegenover Ben Shelton. De jonge Amerikaan hoopte met zijn opslaggeweld en powerplay de Italiaan de ontwrichten.

In de eerste set leek Shelton daar ook goed in te slagen. Hij dwong tegen de nummer 1 van de wereld twee setpunten af, maar Sinner kon nog een tiebreak uit de brand slepen. Daarin was hij te sterk voor Shelton: 7-6 (7/2).