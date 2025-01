Echtpaar Monfils-Svitolina stunt op Australian Open, Swiatek laat geen spaander heel van Raducanu

Gaël Monfils en zijn vrouw Jelina Svitolina hebben allebei uitgehaald in de derde ronde van de Australian Open. Beide klopten ze in hun wedstrijd de nummer 4 van de wereld. Monfils stuntte tegen de Amerikaan Taylor Fritz, Svitolina schakelde de Italiaanse speelster Jasmine Paolini uit.

Gaël Monfils mag dan wel 38 zijn, down-under is de Fransman bezig aan zijn tweede jeugd. Nadat hij Zizou Bergs geklopt had in de finale van Auckland, scheert hij nu ook hoge toppen op de Australian Open.

Tegen US Open-finalist Taylor Fritz boekte Monfils al zijn 8e zege op een rij dit seizoen. Ook al speelt hij zijn 22e seizoen op het hoogste niveau, dit moet het beste seizoensbegin van de energieke Fransman zijn.

Met gevarieerd en creatief tennis haalde Monfils Fritz uit zijn ritme in de derde ronde. Het leverde hem winst op in 4 sets.

Dat vierde hij met een gek dansje.