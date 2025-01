Op weg naar een nieuwe finale? Elise Mertens krijgt in Hobart opnieuw vleugels

Ze won het toernooi al in 2017 en 2018 en stond ook vorig jaar in de finale. Op het WTA-toernooi van Hobart kan Elise Mertens altijd iets meer. Dat toonde ze op weg naar de kwartfinales ook tegen de Mexicaanse Renata Zarazua (WTA 76).

Renata Zarazua was als lucky loser opgevist voor het hoofdtoernooi in Hobart, maar wilde niet over zich heen laten lopen.

Elise Mertens kwam wel 5-1 voor in de eerste set, maar moest nog stevig knokken voor setwinst. De Mexicaanse maakte er bijna 5-5 van. Uiteindelijk was het 4e setpunt toch het goede voor Mertens, die de partij in twee sets afklopte.

Mertens' aanloop op de Australian Open werd vorige week nog ernstig verstoord door een verzwikte enkel. Ze moest passen voor Auckland, maar vindt in Hobart opnieuw haar vleugels terug.

In haar 5e kwartfinale in Hobart staat onze landgenote tegenover haar voormalige dubbelpartner Veronika Koedermetova. Mertens won al 5 keer van de Russin, maar verloor er ook al 2 keer tegen.