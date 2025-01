Ondanks matchbal in zinderend slot: Iga Swiatek grijpt naast finale Australian Open na stuntzege Keys

Toch een verrassing in de halve finales van de Australian Open. De Amerikaanse Madison Keys schakelde Iga Swiatek uit in een spannende driesetter. Het Poolse nummer 2 van de wereld, dat sinds enkele maanden getraind wordt door onze landgenoot Wim Fissette, verspeelde een matchbal. Keys treft Aryna Sabalenka in haar tweede grandslamfinale ooit.

Dan toch niet de bestelde finale tussen de nummers één en twee van de wereld op de Australian Open.



Hoewel Aryna Sabalenka zich eerder vandaag kwalificeerde, liet Iga Swiatek zich in haar halve finale toch ietwat verrassen.

De Poolse werd slachtoffer van een stuntzege van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14), die zich in drie sets naar de finale sloeg: 5-7, 6-1 en 7-6 (10/8) na 2 uur en 35 minuten.

Voor de 29-jarige Madison Keys is het de tweede keer dat ze in de finale van een grandslamtoernooi staat. In 2017 verloor ze de finale van de US Open van haar landgenote Sloane Stephens. Ze stond voor de derde keer in de halve finales in Melbourne, na 2015 en 2022.

Swiatek, sinds vorige herfst de pupil van onze landgenoot Wim Fissette, leek ondanks een inzinking in de tweede set toch nog op weg naar de finale. In de beslissende derde set kreeg ze zelfs een matchbal, maar de Amerikaanse bleef zich kranig verweren en vervolgens ging ook de opslag van de Poolse haperen.

Voordien had Swiatek deze editie van de Australian Open nog geen enkele set weggegeven. Voor de 23-jarige Poolse was het nog maar de tweede keer in haar carrière dat ze in de Happy Slam bij de laatste vier stond. Drie jaar geleden ging ze er in de halve finales uit tegen de Amerikaanse Danielle Collins.

Dat het veel betekende voor Keys, was meteen duidelijk. De Amerikaanse schreeuwde het uit, hurkte vol ongeloof neer en kon haar tranen maar moeilijk bedwingen.