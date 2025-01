Geen 100e ATP-titel: Novak Djokovic moet in kwartfinale Brisbane hoofd buigen

Novak Djokovic zal zijn seizoen niet openen met een prijs. In de kwartfinales in Brisbane moest de Serviër, het eerste reekshoofd, plooien voor het Amerikaanse opslagkanon Reilly Opelka.

Novak Djokovic moest vorig jaar tot Wimbledon wachten om zijn eerste finale van het seizoen te halen. Pas op de Olympische Spelen in Parijs kon hij ook zijn eerste prijs pakken van 2024.

En ook nu moet de 37-jarige Serviër nog wat geduld oefenen. In Brisbane werd de kwartfinale het eindstation voor de 24-voudige grandslamwinnaar, waardoor hij nog moet wachten op de 100e ATP-titel uit zijn carrière.



In het Open-tijdperk kwamen alleen Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) boven de 100 toernooizeges uit. Djokovic is Ivan Lendl (94) en Rafael Nadal (92) al een tijdje geleden gepasseerd op deze lijst.

Djokovic overleefde in de eerste set nog drie breakkansen tegen de Amerikaan Reilly Opelka, maar in een spannende tiebreak moest de voormalige nummer 1 van de wereld toch het hoofd buigen.



In de tweede set had de 27-jarige Opelka genoeg aan één break om door te stoten naar de halve finales. Voor Djokovic is het een kleine tegenvaller in zijn voorbereiding op de Australian Open (12-26 januari), waar hij voor de 11e keer wil winnen.