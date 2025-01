LIVE: Novak Djokovic zet orde op zaken en hangt de bordjes gelijk tegen Carlos Alcaraz

2e set voor Djokovic: 6-4

Net als in de eerste set ging Djokovic al snel door de opslag van Alcaraz, maar opnieuw gaf hij die voorsprong uit handen. Djokovic, die in de eerste set een medische time-out nodig had, leek nog wat last te hebben, maar bij een 5-4-stand ging hij met een lovegame door de opslag van Alcaraz. Zo staat het 1-1 in sets.